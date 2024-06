Viagra Boys anche a Roma (oltre che a Trento)

Dunque, i Viagra Boys saranno nel nostro paese a metà settembre non per uno, bensì per due concerti: oltre alla già nota partecipazione al Poplar di Trento, nel quale si esibiranno domenica 15, la band punk-rock svedese sarà il giorno prima, sabato 14, nel cast dello Spring Attitude di Roma.

I biglietti per entrambi gli show sono disponibili su Dice: la quarta giornata al Doss Trento (on stage anche Los Bitchos e Fat Dog) costa 23,50 euro; la seconda negli Studi di Cinecittà 52 euro (ci sono anche Bar Italia, Kiasmos, Mount Kimbie, Fat Dog, Motta ed Elma Nolde).

Formatisi nel 2015, Sebastian Murphy e compagni hanno sinora realizzato tre album. L’ultimo, ‘Cave World’, è uscito nel 2022.