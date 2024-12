Torneranno in Italia anche la prossima estate i Viagra Boys. Unico l’appuntamento, sabato 5 luglio 2025 al Parco della Certosa Reale di Collegno (TO), per il Flowers Festival.

I biglietti sono già in prevendita sui circuiti Mailticket e Ticketone; su quest’ultimo costano 42,95 euro.

Attiva dal 2015, la band punk-rock svedese ha sinora pubblicato tre album. L’ultimo, ‘Cave World‘, è del 2022.