Vines: ‘I’ll Be Here’ (Vines Music, 2025)

Sin dalle prime note di questo debutto è assai evidente come l’utilizzo dello pseudonimo Vines non sia più esclusiva di quella band australiana divenuta piuttosto celebre nella prima metà degli anni ‘00. Oggi, nel 2025, è utilizzato anche da Cassie Weiland, musicista newyorkese che fa della ricerca sonora il suo principale credo. Anche in questo caso, in realtà, si potrebbe parlare di un vero e proprio gruppo di persone, giacché i suoi principali collaboratori lo sono tutti da lunga data: l’ingegnere del suono e per l’occasione co-produttore Mike Tierney, già nominato quattro volte ai Grammy per progetti non certo di ampia divulgazione, il percussionista e compositore Adam Holmes e la violinista Adrianne Munden-Dixon.

“Tutto quello che doveva succedere lo ha fatto così naturalmente grazie alle persone coinvolte”, afferma Cassie a tal proposito, sottolineando uno sforzo collettivo fondamentale per dare forma e sostanza a queste texture sonore costituite da sintetizzatori, percussioni, archi e una voce che compare sporadicamente, spesso in maniera filtrata. Difficile dunque parlare di canzoni, è probabilmente più adatto il termine “brani” , soprattutto per la loro refrattarietà a seguire logiche precostituite.

È ciò che rende la musica di Vines piuttosto unica, e di difficile incasellamento: ambient-pop, slowcore, post-rock sono tutti generi che potrebbero essere chiamati in causa, ma che da soli non esauriscono quanto contenuto in ‘I’ll Be There’ e soprattutto non descrivono la natura estremamente emozionale dell’opera. Che è da ascoltare con pazienza, più di una volta, nella sua totalità. Se ne riscontrerà la bellezza, che raggiunge livelli di straordinarietà quando Weiland decide anche di cantare, come in ‘Evicted’, ‘Tired’ e nella title-track conclusiva.

