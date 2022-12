Warhaus: ‘Ha Ha Heartbreak’ (PIAS, 2022)

Genere: soft-rock | Uscita: 11 novembre 2022

La carriera artistica di Maarten Devoldere ha sempre proceduto in coppia. Insieme all’amico Jinte Deprez nel progetto musicale che lo ha reso celebre, i Balthazar, e con l’ex fidanzata Sylvie Kreusch in quello più personale, Warhaus, che con questo ‘Ha Ha Heartbreak‘ giunge al terzo capitolo, il primo senza un compagno o una compagna di viaggio. Sì, perché è stata proprio l’interruzione della relazione con Sylvie a causare il “cuore spezzato” del titolo, e più in generale a ispirare le canzoni di questo disco, scritto in tre settimane in un albergo di Palermo durante una fuga dalla malinconia data dalla fine di quell’amore.

In realtà, a livello sonoro le 10 tracce presenti in scaletta ricordano più l’uggiosa Ghent, città di residenza di Maarten, che l’assolato capoluogo siciliano. Sono brani lenti e malinconici, che ripercorrono le fasi del trauma (‘It Had To Be You‘), passando per nostalgia e rammarico (‘I Miss You Baby‘) e concludendosi con l’elaborazione del lutto (‘Best I Ever Had‘). Musicalmente, che sia un LP opera del 50% creativo dei Balthazar è assai evidente, come chiare sono le influenze di maestri quali i connazionali Deus e icone globali del calibro di Leonard Cohen, Tom Waits e Nick Cave. Il suono di ‘Ha Ha Heartbreak‘ è sofisticato e stratificato, e l’utilizzo di un’ampia strumentazione (tra cui fiati e archi) non sfocia mai nel superfluo.

Come spesso accade per le opere provenienti dal Belgio, c’è grande classe e un erudito bagaglio culturale, e come di rado capita per un side-project, la qualità complessiva è paragonabile a quella del progetto principale. ‘It Had To Be You‘, ‘Desire‘, ‘I’ll Miss You Baby‘ e ‘Best I Ever Had‘ non hanno molto da invidiare alle canzoni dei Balthazar, rappresentandone una variante e al tempo stesso un complemento, grazie a un’accentuata componente intima e personale. La prima prova in completa autonomia di Maarten Devoldere è dunque da considerarsi ampiamente superata.

VOTO: 🙂