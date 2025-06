Water From Your Eyes, un nuovo LP e un concerto a Milano

A oltre due anni di distanza da ‘Everyone’s Crushed’, i Water From Your Eyes hanno pronto il nuovo album, che uscirà per Matador Records il prossimo 22 agosto con il titolo di ‘It’s A Beautiful Place’.

La press-release lo descrive come “una megalopoli scintillante, una visione satellitare di epoche e forme musicali, una rivisitazione del songbook del millennio bugiardo che è allo stesso tempo sbalordito e consapevole del suo posto nella vastità”. “Alla fine è finito per parlare di tempo, dinosauri e spazio”, afferma il chitarrista e produttore Nate Amos nella medesima nota stampa. “Volevamo presentare una vasta gamma di stili in un modo che riconoscesse che tutto è solo un piccolo segnale nello spazio.”

Dei dieci brani in scaletta, ne è stato condiviso uno, non a caso denominato ‘Life Signs’. Farà sicuramente parte della setlist di quello che sarà l’unico concerto italiano del duo di Chicago, in programma sabato 29 novembre all’ARCI Bellezza di Milano, e per cui i biglietti saranno in prevendita su Dice a 18 euro a partire da domani (6/6).