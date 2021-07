Wavves: ‘Hideaway’ (Fat Possum, 2021)

Genere: indie-rock | Uscita: 16 luglio 2021

Ad agosto 2010, nel bel mezzo di una di quelle estati ancora spensierate, usciva ‘King Of The Beach‘, terzo album di Nathan Williams e dei suoi Wavves, aperto e trainato dal singolo omonimo. Un brano estremamente in linea con la stagione, a cominciare dal titolo, che ebbe anche una certo ruolo di tormentone estivo, sebbene per un numero molto più limitato di fruitori rispetto ad Eminem & Rihanna o Katy Perry & Snoop Dogg, che dominarono quel trimestre tra gli ombrelloni.

A distanza di quasi 11 anni, la band californiana torna a pubblicare un LP nella calura, e lo fa con 9 brani veloci e concisi (come suo solito), che tutti insieme non raggiungono neanche i 30 minuti di durata. Posto che tradizionalmente non è mai stata la complessità della proposta il punto di forza del quartetto di San Diego, ‘Hideaway‘ si pone come il lavoro meno ruvido di una discografia che con quest’opera tocca il settimo capitolo sulla lunga distanza. Il più “pop”, che accanto ai consueti punk-rock (‘Thru Hell‘) e soft-grunge (‘Help Is On The Way‘), aggiunge insoliti episodi alt-country (‘The Blame‘) e power-surf (‘Marine Life‘), tali da far idealmente contenti sia i Neutral Milk Hotel che i Beach Boys, e addirittura un lento da ballare cheek to cheek (‘Caviar‘).

E’ dunque un’opera leggera e all’insegna del divertimento, ‘Hideaway‘, che, se non si approccia con eccessive pretese, si può godere nel suo pieno spirito. Limitatamente a una tipologia di canzoni prettamente enjoyable, peraltro, Nathan Williams pare sfoggiare una buona ispirazione, e tra un tuffo refrigerante e un aperitivo, questo disco è in grado di adoperarsi da gradevolissimo sottofondo.

VOTO: 🙂