Wednesday, Antlers e Black Country New Road a Ypsigrock 2026

Scritto il
Pubblicato inNews

Parte davvero bene, almeno dal punto di vista di un blog come questo, l’edizione 2026 di Ypsigrock. C’è proprio da entusiasmarsi nella lettura dei nomi che calcheranno i palchi di Castelbuono (PA) tra giovedì 6 e domenica 9 agosto.

Antlers, Black Country New Road, Cate Le Bon, Jasmine.4.T e Wednesday si trovano tutti sul cartellone. Per assistere ai loro concerti (e ai molti altri che verranno annunciati nelle prossime settimane), il prezzo definitivo del pass è di 139 euro. Più o meno il costo che oggigiorno bisogna sborsare per delle date singole.

Per chi avesse necessità del pernottamento in camping ci sarà un biglietto a parte, come ci saranno possibilità di acquisto di un limitato numero di ingressi per chi è possessore di una Carta Docenti o di una Carta Cultura. Biglietti dedicati anche per bambini e disabili.

 

Pubblicità

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario