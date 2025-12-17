Wednesday, Antlers e Black Country New Road a Ypsigrock 2026

Parte davvero bene, almeno dal punto di vista di un blog come questo, l’edizione 2026 di Ypsigrock. C’è proprio da entusiasmarsi nella lettura dei nomi che calcheranno i palchi di Castelbuono (PA) tra giovedì 6 e domenica 9 agosto.

Antlers, Black Country New Road, Cate Le Bon, Jasmine.4.T e Wednesday si trovano tutti sul cartellone. Per assistere ai loro concerti (e ai molti altri che verranno annunciati nelle prossime settimane), il prezzo definitivo del pass è di 139 euro. Più o meno il costo che oggigiorno bisogna sborsare per delle date singole.

Per chi avesse necessità del pernottamento in camping ci sarà un biglietto a parte, come ci saranno possibilità di acquisto di un limitato numero di ingressi per chi è possessore di una Carta Docenti o di una Carta Cultura. Biglietti dedicati anche per bambini e disabili.