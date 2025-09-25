Wednesday: ‘Bleeds’ (Dead Oceans, 2025)

🎵 Country-grunge | 🏷 Dead Oceans, Inc. | 🗓 19 settembre 2025

Squadra che vince non si cambia, e i Wednesday non modificano praticamente nulla rispetto al grande successo ottenuto un paio di anni fa con ‘Rat Saw God’. Dal punto di vista degli effettivi, nonostante l’innalzamento della popolarità personale, MJ Lenderman è rimasto nel gruppo; a occuparsi della produzione, per la terza volta di fila, c’è nuovamente Alex Farrar, e a livello logistico si è scelto di rimanere nella città natale di Asheville (North Carolina) e di incidere al Drop Of Sun Studio. Del resto, la stessa frontwoman Karly Hartzman ha battezzato questo ‘Bleeds’ come “il successore spirituale” dell’album del 2023, specificando come il quinto capitolo della storia della sua band ne abbia una volta per tutte definito il sound “dopo aver speso un sacco di tempo a cercare di capire quale fosse”.

Ai più, i due elementi costitutivi del suono del quintetto americano erano in realtà già chiari da tempo: tante distorsioni di chitarra che sovrastano melodie assai influenzate dall’alt-country degli Stati Uniti meridionali. In ‘Bleeds’ questa seconda componente diventa preponderante (‘Townies’, ‘Elderberry Wine’, ‘Phish Pepsi’), con la prima che viene utilizzata da energizzante ma non più da guida primaria per le sorti dei brani. Vengono dunque meno spontanei i rimandi allo shoegaze, con il rumore che appare ora discendere preminentemente dal grunge (‘Reality TV Argument Bleeds’, ‘Candy Breath’, ‘Wasp’).

Tutto ciò porta a una crescita complessiva delle composizioni, che appaiono più chiaramente distinte e meglio amalgamate in quello che, come diceva poco sopra Katy, è una volta per tutte il suono del gruppo. Che paga ancora una grossa tassa alle ispirazioni dategli dalle band del passato: non a caso è di sovente descritto come “i Drive-By Truckers che incontrano i Sonic Youth” senza che gli venga data una connotazione stilistica preminentemente propria. È probabilmente l’unico difetto rimasto ai Wednesday, che per il resto confezionano canzoni solide strumentalmente, accattivanti melodicamente e molto sincere liricamente (Katy ed MJ, poco prima di questo disco, si sono lasciati e nei testi se ne parla parecchio). Sebbene, nell’opinione di chi scrive, non siano ancora giunti al capolavoro, ‘Bleeds’ è un ottimo LP, quello che – almeno per ora – è venuto loro meglio.

🙂

<a href="https://wednesdayband.bandcamp.com/album/bleeds">Bleeds by Wednesday</a>