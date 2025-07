Wednesday l’11 febbraio a Milano

Quantomeno mediaticamente, tra i dischi alternative-rock più attesi dell’anno c’è senza dubbio ‘Bleeds’ dei Wednesday, che uscirà per Dead Oceans il prossimo 19 settembre.

Nel 2026, la band capitanata da Karly Hartzman lo porterà in tour in Europa, con una tappa anche in Italia: mercoledì 11 febbraio all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo (11/7) su Dice, al costo di 18 euro.

Attiva dal 2017, la band di Asheville (Carolina del Nord) ha sinora pubblicato cinque album, di cui l’ultimo è ‘Rat Saw God’ del 2023. Gli ultimi due inediti del quintetto sono invece i singoli che anticipano il nuovo LP: ‘Wound Up Here (By Holing On)’ ed ‘Elderberry Wine’.