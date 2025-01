Wet Leg il 16 luglio a Cesena

Un debutto fulminante (quantomeno dal punto di vista commerciale) nel 2022, e quindi l’attesa per il fatidico secondo album. Che è ancora di là da venire, nel senso che non ci sono indicazioni né ufficiali né ufficiose sulla sua pubblicazione.

Nonostante ciò, le Wet Leg continuano a suonare, e lo faranno anche in Italia in estate, per una data che, almeno per il momento, è unica. Rhian Teasdale ed Hester Chambers suoneranno mercoledì 16 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena, all’interno della rassegna Acieloaperto.

I biglietti, di cui ancora non sono stati comunicati i prezzi, saranno in prevendita da domani (29/1) sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.