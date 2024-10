Whispering Sons, 4 date a marzo

Sarà piuttosto corposo il tour che porterà i Whispering Sons in Italia l’anno prossimo. Quattro i concerti, tutti nella seconda decade di marzo.

La band post-punk belga mercoledì 12 suonerà al Viper di Firenze, giovedì 13 al Wishlist di Roma, venerdì 14 al Locomotiv di Bologna e sabato 15 all’Astro di Fontanafredda (PN).

I biglietti per il concerto toscano sono in prevendita su Ticketone a 19,09 euro; tutti gli altri sono acquistabili su Dice: 16,50 il prezzo per lo show nella capitale, 18 euro per quello in Emilia, e 14,69 euro per il live in Friuli.

Dopo aver esordito con l’EP ‘Endless Party’ nel 2015, Fenne Kuppens e compagni hanno sinora pubblicato tre album: ‘Image’ nel 2018, ‘Several Others’ nel 2021 e ‘The Great Calm’ lo scorso febbraio.