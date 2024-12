🎵 Soul/funk-rock | 🏷 Bella Union | 🗓 6 dicembre 2024

Ci sono voluti ben dodici album affinché James Petralli prendesse completamente nelle proprie mani le redini dei White Denim. ‘12‘, titolo indicativo del punto della carriera in cui è giunto, è prodotto interamente da lui per la prima volta, anche per necessità: è stato composto (e in parte registrato) quando ancora vigeva il distanziamento sociale della pandemia.

Al contrario, un titolo come ‘12‘ non racconta cosa contiene il nuovo LP di quello che, viste le varie trasformazioni, si può più propriamente definire un collettivo che una band. Certamente il disco in coabitazione con Raze Regal dello scorso anno (‘Raze Regal & White Denim Inc‘) ha spinto James in direzione blues, funky e soul, componenti di cui queste dodici (ancora) canzoni sono interamente farcite.

“Musica molto energica, intenzionale, sofisticata ma anche disposta a divertirsi“, così lo stesso Petralli descrive le opere di coloro che lo hanno ispirato: Scritti Politti, Nick Lowe, Jonathan Richman, Doug Sahm, Joe Jackson ma anche Lee ‘Scratch’ Perry e Dennis Bovell. In effetti ha dovuto fare parecchio cut ‘n’ paste, James: “In questo disco ci sono molte band, a volte nella stanza con me, a volte a chilometri di distanza in una collaborazione da remoto, e questo processo mi ha aperto molte possibilità“, spiega, aggiungendo che “ho toccato ogni singolo suono che c’è qui dentro“.

Ciò che ne ha conseguito è un disco di assimilazione molto più semplice di come è stato realizzato, autenticamente godibile e divertente, con tantissime melodie appiccicose (soprattutto nella prima parte, con ‘Light On‘, ‘Econolining‘, ‘Flash Bare Ass‘ e ‘Look Good‘). Qualcosa che come White Denim non aveva mai realizzato, e che aggiunge sostanza a una discografia già eclettica e versatile. ‘12‘ fa ancora più pensare che sia persino sottovalutata, tanto pregevole, in tutti i sensi, è la sua fattura.

