White Lies: un concerto, un nuovo singolo e (più avanti) un nuovo album

Si muovono molte cose intorno ai White Lies, in primis con un singolo, ‘Nothing On Me’, svelato oggi. È il primo inedito in tre anni per la band londinese, e la nota stampa fa esplicitamente intendere che si tratta di un anticipo del loro nuovo album, definendolo “un assaggio di ciò che arriverà prossimamente dalla band londinese”.

Il brano è stato registrato ai Church Studios, nel nord di Londra, prodotto da Riley MacIntyre (Ezra Collective, Arlo Parks) e mixato da Chris Coady (Yeah Yeah Yeahs, Blondshell, Beach House).

Sempre nella press-release, afferma il gruppo: “L’idea musicale iniziale nasce da una sequenza di synth con un tempo diverso rispetto al resto della band. Un espediente che ho preso in prestito dal prog anni ’70 che adoriamo e che abbiamo ascoltato molto durante la lavorazione del disco: Genesis, Chris Squire, Yes, Utopia e Gong sono tutti artisti che ne fanno largo uso. Il ritmo è un classico beat motorik, mutuato dal krautrock che amiamo e che abbiamo spesso utilizzato nella nostra carriera. La melodia di chitarra è quasi gioiosa e assurda: un contrasto netto con l’atmosfera generale del pezzo. L’ispirazione viene da Steve Hillage e dal suo album ‘Motivation Radio’, in cui ricorre spesso a melodie simili.”

La canzone anticipa anche il tour europeo del 2026, di cui sono già stati svelati i dettagli. Una data sarà in Italia, ai Magazzini Generali di Milano, venerdì 6 febbraio. I biglietti saranno disponibili in prevendita generale da mercoledì prossimo 28 maggio sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Non si conoscono ancora quelli che saranno i prezzi d’ingresso.