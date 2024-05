Wilco, un EP di sei inediti a fine giugno

I Wilco non lasceranno passare il 2024 senza pubblicare nuovi inediti. Nella fattispecie, un EP intitolato ‘Hot Sun Cool Shroud’ che sarà udibile dal 28 giugno sulle piattaforme streaming.

Le sei canzoni in scaletta serviranno anche per promuovere il Solid Sound Festival, evento da loro stessi organizzato ogni anno in Massachusetts. Chi vi parteciperà potrà acquistare la versione in vinile.

In una nota sui propri social sono gli stessi Wilco (che per il momento non hanno ancora condiviso anticipazioni) a descrivere la loro nuova uscita: “Quest’anno stiamo pubblicando un EP che sa di estate dopo il tramonto. Inizia in modo piuttosto caldo, come il calore del giorno, contiene alcuni brani strumentali che sono un po’ agitati e scomodi e termina con una brezza rinfrescante. Ci sono brani, in ‘Hot Sun Cool Shroud’, che sono più aggressivi e spigolosi di qualsiasi altra cosa che abbiamo pubblicato da un po’ di tempo a questa parte, e una canzone sull’amore che ti scioglie come un gelato in una pozza di zuppa zuccherata. Tutti contengono ingredienti estivi, comprese le cicale che si lamentano.”