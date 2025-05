Wolf Alice: il nuovo album ad agosto, a Milano a novembre

Si chiamerà ‘The Clearing’ il nuovo album dei Wolf Alice. Molto atteso: lo si evince dal battage pubblicitario (con tanto di pop up store in centro a Milano) che accompagna l’uscita del primo singolo, ‘Bloom Baby Bloom’, diffuso oggi insieme a diversi dettagli di quello che sarà il loro quarto LP in carriera, programmato per il prossimo 29 agosto.

Scritto nel quartiere londinese di Seven Sisters e registrato lo scorso anno a Los Angeles con il celebre Greg Kurstin alla produzione, il nuovo lavoro è definito dalla nota stampa di Sony/Columbia “un classico album pop/rock che strizza l’occhio agli anni ’70, ma che resta saldamente ancorato al presente. Se i Fleetwood Mac scrivessero oggi un disco nel Nord di Londra, probabilmente suonerebbe simile a questo album, caratterizzato, dal punto di vista sonoro, dall’eliminazione di dettagli superflui o orpelli”.

Undici i brani in scaletta, tra cui il succitato estratto, di cui la frontwoman Ellie Rowsell così parla: “Volevo una canzone rock, volevo che avesse come focus la performance, come una canzone rock e volevo cantarla come Axl Rose. Ma volevo soprattutto cantare una canzone sull’essere una donna. In passato ho usato la chitarra come uno scudo, suonarla è stato forse un modo per rifiutare il cliché della cantante donna in una band, ma questa volta volevo concentrarmi sulla mia voce come strumento rock e quindi è stato liberatorio mettere giù la chitarra e raggiungere un punto in cui non sento più il bisogno di dimostrare di essere una musicista.”

I Wolf Alice canteranno questa e altre canzoni nell’unica data italiana del tour che seguirà alla pubblicazione del disco, giovedì 13 novembre all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno in vendita libera da venerdì prossimo (23/5) sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo costeranno 42,95 euro.