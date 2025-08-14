Wombo live a Bologna e Milano

Giusto venerdì scorso è uscito il loro pregevole terzo album, ‘Danger In Fives’. I Wombo lo suoneranno dal vivo anche in Italia, per due concerti programmati nel mese di novembre.
La band di Louisville (Kentucky) si esibirà domenica 23 al Covo di Bologna e lunedì 24 al Bellezza di Milano. Già in prevendita su Dice i biglietti, che costano 16,50 euro per la data emiliana e 14,95 per quella lombarda.
Formatosi nel 2016, il trio americano ha sinora pubblicato tre LP: ‘Blossomlooksdownuponus’ (2018), ‘Fairy Rust’ (2022) e, per l’appunto, ‘Danger In Fives’ (2025).