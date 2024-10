Xiu Xiu, 4 date in Italia a febbraio 2025

Il bel, nuovo album degli Xiu Xiu, ‘13″ Frank Beltrame Italian Stiletto With Bison Horn Grips’, è uscito lo scorso venerdì. La band experimental-rock guidata da Jamie Stewart lo porterà in giro per l’Europa tra novembre 2024 e febbraio 2025, e proprio in questo mese del nuovo anno ha programmato quattro concerti in Italia.

Il trio (più eventuali turnisti) americano suonerà mercoledì 12/2 alla Santeria di Milano, giovedì 13 al Monk di Roma, venerdì 14 alla Baumhaus di Bologna e sabato 15 all’Astro di Pordenone.

I biglietti per le date in Lombardia e Friuli sono in prevendita su Dice; costano rispettivamente 20,82 e 16,95 euro. Quelli per la capitale sono in prevendita a 17,25 euro su Xceed.