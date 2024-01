XX al lavoro sul nuovo album

Dopo una lunga pausa che ha concesso loro spazio per una serie di progetti solisti, i componenti degli XX sono tornati in studio per dare vita a quello che sarà il quarto album della loro storia, il primo dal 2017.

Lo ha rivelato Romy Madley-Croft in un’intervista durante un festival in Australia, dove si è esibita in autonomia: “È divertente tornare in studio tutti insieme, sia io che Oliver che Jamie abbiamo provato nuove cose in questi anni e siamo pronti a condividerle”.

Non sembrerebbero esserci ancora tempistiche definite per il disco: “È ancora troppo presto per dire cosa ci sarà dentro, siamo però entusiasti di poter progredire ancora e di continuare a suonare attuali. Sarà un album molto aperto”.

“Personalmente”, continua Romy, “sono contenta di poter riprendere la chitarra e riabbracciare quel suono, ma in maniera diversa. È per questo che ho voluto portare avanti questo mio progetto solista, per lavorare con altre persone e imparare da loro e poi tornare dai miei colleghi e dire: ‘OK, ora mettiamo tutta questa energia fresca nelle nostre cose!’”

Formatisi nel 2005, gli XX hanno pubblicato sinora appena tre LP: ‘XX’ nel 2009, ‘Coexist’ nel 2012 e ‘I See You’ nel 2017.