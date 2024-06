Yannis dei Foals + Tony Allen = Yannis & The Yaw

Nell’ormai lontano 2016, Yannis Philippakis dei Foals era riuscito ad avere la possibilità di suonare due giorni con Tony Allen. Nel suo studio di Parigi, i due erano arrivati a comporre delle vere e proprie canzoni insieme ai collaboratori abituali del influentissimo batterista nigeriano: Vincent Taeger (percussioni, marimba), Vincent Taurelle (tastiere) e Ludovic Bruni (basso, chitarra). La pandemia e soprattutto la scomparsa di Allen hanno rallentato la conclusione un progetto che finalmente, dopo 8 anni, andrà a compimento.

Yannis & The Yaw intende celebrare un mito della storia della musica, innanzitutto con la pubblicazione di un EP, ‘Lagos Paris London’, che conterrà cinque tracce e che verrà pubblicato il 30 agosto da Transgressive. Proprio il sito della label londinese sottolinea come Yannis abbia “sentito il dovere di completare il progetto, non solo come un modo agrodolce per onorare il suo amico, ma anche perché Tony era così desideroso di condividere queste canzoni con il mondo.”

Dall’opera sono state già svelate due anticipazioni, ‘Walk Through Fires’ e la recente ‘Under The Strikes’, che avranno anche una dimensione live: verranno infatti proposte dal vivo in una manciata di date, delle quali la più vicina ai nostri confini è quella del 20 agosto al Jazz Festival di Nizza.