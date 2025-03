Youth Lagoon, Boeckner e Christopher Owens all’Handmade di Guastalla

La crescita qualitativa dei festival nostrani che potremmo definire “indie” è testimoniata anche dalla line-up dell’edizione 2025 dell’Handmade Festival di Guastalla (RE), quest’anno in azione tra sabato 7 e domenica 8 giugno.

Youth Lagoon, Dan Boeckner dei Wolf Parade con il suo progetto solista e l’ex Girls Christopher Owens sono i tre nomi di richiamo in un cartellone che vede anche TV Dust, Laura Agnusdei, Lael Neale, Moin e Jules Reidy.

I tre palchi per i concerti, che ospiteranno 25 live o DJ set, saranno issati nella zona di via Bonazza nella cittadina emiliana. L’ingresso sarà gratuito per entrambe le giornate della manifestazione.