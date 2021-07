Yves Tumor: ‘The Asymptotical World’ EP (Warp, 2021)

Genere: brit-rock | Uscita: 16 luglio 2021

E’ ormai assodato che il fattore sorpresa sia la consolidata cifra stilistica di colui che si fa chiamare Yves Tumor. ‘The Asymptotical World‘, il suo nuovo EP composto da sei inediti, estremizza ulteriormente il concetto, se non altro perché inattesa è stata anche la sua pubblicazione. In realtà ‘Jackie‘, singolone nonché opener del disco, era già in giro da qualche settimana, senza che però venisse dato un delineato inquadramento né una precisa tempistica di quanto avrebbe seguito, ufficializzato soltanto con la pubblicazione della mezzanotte del 16 luglio scorso.

Inaspettato è anche questo profondo tuffo nella tradizione alternative-rock britannica che compie Sean Bowie con questa sua nuova impresa. Shoegaze, post-punk, new wave, dream-pop, glam-rock, brit-pop vengono mescolati con una sapienza che fino a un annetto fa, ovvero prima di quella rivelazione che è stato ‘Heaven To A Tortured Mind‘, non si sarebbe potuta neanche immaginare. L’esistenza di quel mezzo capolavoro che è l’album uscito nel 2020 riduce però solo in parte lo stupore, perché Sean/Yves compie ancora una volta roboanti passi in avanti, nonostante la breve durata di questa pubblicazione.

Innanzitutto, la componente soul presente nell’LP dello scorso anno è pressoché anenestetizzata, lasciando esclusivo spazio a rumore, chitarre e singalong. La succitata ‘Jackie‘ avrebbe potuto benissimo essere stata concepita da qualche band targata Creation, allo stesso modo la successiva ‘Crushed Velvet‘. Sono forse le due canzoni più canzoni mai incise dall’istrionico musicista americano, perfette nel legare accessibilità e complessità con in più, elemento non secondario, un fervore carismatico da grande frontman. ‘Secrecy Is Incredibly Important To The Both Of Them‘ va ancora più indietro, tra fine ’70 e primi ’80, evidenziando l’intenzionalità del tributo, mentre ‘Tuck‘ rivisita la placidità del dream-pop con l’apporto industrial del featuring dei Naked. ‘…And Loyalty Is A Nuisance Child‘ e ‘Katrina‘ aumentano ancor più i rumori di contorno dai quali escono, potentissimi, altri due ritornelli ariosi e magnetici. Livello altissimo dunque, che esibisce in maniera definitiva il valore di un artista che sembra possedere qualità infinite. L’unico rammarico, alla fine, è che ‘The Asymptotical World‘ duri così poco, meno di 20 minuti. Ma sono tutti intensissimi, dal primo al diciannovesimo.

VOTO: 😀