Zoh Amba: ‘Eyes Full’ (Matador, 2026)

🎵 Alternative-folk | 🏷️ Matador Records | 🗓️ 5 giugno 2026

Una capacissima sassofonista free-jazz che si trasforma in un’altrettanto dotata cantautrice folk, non la si trova spesso in giro. Zoh Amba, all’anagrafe Britni Hamrick, è dunque più unica che rara. Tanto da essere riuscita a incontrare per caso Jim White senza essersi accorta che fosse il batterista dei Dirty Three. Jim è uno dei due musicisti che suona con lei (oltre al collaboratore di lunga data Kevin Hyland) in quello che, non formalmente ma sostanzialmente, è un debutto. Lo è quantomeno, per la Matador Records, non la prima etichetta che ti può proporre un contratto se non sei più che talentuosa.

‘Eyes Full’ è dunque un disco che coinvolge nomi e label importanti, e non a caso. Più casuale è stata la sua gestazione, con i primi brani nati quasi per caso dopo essere tornata nella sua città natale, Kingston in Tennessee, ed essere rimasta coinvolta, dal punto di vista emotivo, da ciò che le capitava di osservare nella vita di tutti i giorni: “Spero che queste canzoni tocchino i cuori della gente, sono su persone che hanno davvero bisogno di essere viste e ascoltate”, afferma accoratamente nella nota stampa parlando dell’alienazione della working-class locale. “Non ho mai davvero pensato di fare dischi nella mia vita. Ma sì, avevo tutte queste canzoni che si sono lentamente unite, a un certo punto ho sentito che dovevo farlo”, aggiunge a Bandcamp Daily, dove aggiunge di essere stata ispirata da Jason Molina e PJ Harvey.

Zoh, Jim e Kevin hanno quindi registrato, da consumati session-people, tutto in presa diretta ai celebri Drop Of Sun Studios di Asheville. Le prove sono servite soltanto ad affinare l’intesa, come si usa nel genere con cui Amba si è fatta conoscere. È stata questa, la scelta più azzeccata per lasciare inalterato il peso emotivo enorme che questi pezzi si portano dietro sin dalla composizione, incisi con chi la sua autrice considera “un padre” e “il mio migliore amico”. La chitarra elettrica di Hyland, spesso distorta e che sovente raddoppia l’acustica, ma soprattutto la voce intensissima della cantautrice sono le altre due ragioni per cui ‘Eyes Full’ si evidenzia come uno degli LP più intensi di questa stagione. Affetto, rabbia, disillusione, speranza, si alternano in tredici tracce molto veloci (durano in tutto 40 minuti) ma assai dense di spontaneità, talento e militanza. Se ve le descrivessimo come l’incontro tra Bob Dylan e Janis Joplin, potremmo sembrare esagerati, ma ascoltando ‘Another Time’, ‘Dead End Street’ e la title-track ‘Eyes Full’, ci si accorgerà che non ci si è andati molto lontano.

😀

<a href="https://zohamba.bandcamp.com/album/eyes-full">Eyes Full by Zoh Amba</a>