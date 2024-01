Hovvdy, il nuovo album è doppio

Avrà ben 19 canzoni il nuovo album degli Hovvdy, intitolato semplicemente ‘Hovvdy’, che uscirà il 26 aprile per Arts & Crafts. Vi sono compresi i diversi singoli condivisi negli ultimi mesi: ‘Jean’, ‘Bubba’, ‘Portrait’ e il nuovissimo ‘Forever’.

A co-produrre cotanta abbondanza la band stessa insieme ad Andrew Sarlo e Bennett Littlejohn. “Per questo album abbiamo pensato di fare un passo indietro e chiederci in che modo avremmo potuto indirizzare il nostro cantautorato in maniera diversa”, spiega il duo texano in una nota.

“È un cerchio che si chiude”, aggiunge Charlie Martin. “Molte delle mie canzoni, in età adulta, parlano di come guardarsi indietro e vedere i propri genitori avere a che fare con le difficoltà della vita, e quindi di cercare di avere più empatia e comprensione. E ora Will [Taylor, il collega] la sta vivendo dal lato opposto, essendo appena diventato genitore.”

Formatisi nel 2014, gli Hovvdy hanno sinora pubblicato quattro LP. Quello in questione sarà dunque il quinto della loro carriera.