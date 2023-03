Nuova musica: Jess Williamson, Hand Habits, Lighting Dust, Cable Ties, Smashing Pumpkins

Dopo il successo come Plains insieme a Waxahatchee, Jess Williamson torna solista per un nuovo album, che si chiama ‘Time Ain’t Accidental‘ e che uscirà il 9 giugno per Mexican Summer. Come in ‘A Walked You A Ways‘ alla produzione c’è Brad Cook, che ha lavorato a undici tracce scritte da inizio 2020 in poi. Jess aveva passato un brutto periodo per la fine della sua relazione e l’inizio dell’isolamento collettivo, e la sua ripartenza ha forgiato tematicamente queste canzoni, di cui il primo estratto è ‘Hunter‘. “Se siete stati ghostati, se avete inseguito una persona non libera, se vi sono state date le briciole quando avevate bisogno di un pasto completo, ‘Hunter’ è la canzone che fa per voi“, spiega la Williamson in una nota.



Meg Duffy aka Hand Habits nell’estate del 2021 ha fatto l’insegnante in una scuola di songwriting, e questa esperienza di condivisione l’ha talmente ispirata da realizzare un nuovo EP. ‘Sugar The Bruise‘ uscirà il 16 giugno per Fat Possum e conterrà sei canzoni prodotte da Luke Temple. “Non avevo altri piani se non quello di lasciare che la mia mente si svuotasse e di concentrarmi sul lato più ludico delle cose. Ridere un po’, alleggerirmi, spostare l’attenzione dalla mie esperienze personale“, racconta Meg in una nota. Primo esempio è un brano denominato ‘Something Wrong‘.



Spin-off dei Black Mountain, i Lightning Dust ormai hanno guadagnato sufficiente credito da affrancarsi dal progetto che li ha generati. Amber Webber e Joshua Wells hanno sinora realizzato quattro LP, che diventeranno cinque con l’uscita di ‘Nostalgia Killer‘, programmato per il 9 giugno da Western Vinyl. Avrà in scaletta 10 tracce tra cui il singolo ‘Run‘, che “parla della determinazione a continuare ad andare avanti e ad amare profondamente“.



Disco nuovo, il quarto in carriera, anche per i rocker australiani Cable Ties. ‘All Her Plans‘ verrà pubblicato il 23 giugno da Merge Records, che lo descrive come una “infuocata dichiarazione d’intenti della band, un concentrato di furiosa verità, giusta frustrazione e tenera empatia“. ‘Time For You‘, pezzo che perla del “sentirsi felice e al sicuro con qualcuno“, è il primo singolo estratto.



La discografia degli Smashing Pumpkins degli ultimi anni è diventata letteralmente mastodontica, e ancor più lo sarà quando arriverà la terza parte di ‘ATUM‘, progetto che ha già visto la pubblicazione di due corposi capitoli, che verrà concluso dall’ultimo in uscita il 5 maggio prossimo. Il nuovo singolo ‘Spellbinding‘ ne è l’anticipazione.