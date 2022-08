Update concerti: Shout Out Louds, Snuts, Asgeir, Franz Ferdinand, Black Crowes

Tornano in data unica alla Festa dell’Unità di Modena gli Shout Out Louds. Appuntamento per giovedì 1° settembre all’Arena del Lago a Ponte Alto, con ingresso gratuito. Sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo in Italia le canzoni del loro nuovo album ‘House‘, uscito lo scorso febbraio.

Sono in procinto di pubblicare un disco nuovo gli Snuts: ‘Burn The Empire‘, il loro sophomore, arriverà il prossimo 7 ottobre. Un po’ prima, venerdì 16 settembre, suoneranno alla Santeria Toscana 31 di Milano, unico loro concerto in programma nel nostro paese. I biglietti sono già in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, su quest’ultima piattaforma costano 24,38 euro.

Sempre alla Santeria Toscana 31 di Milano, ma mercoledì 12 ottobre, ci sarà l’unica data italiana di Asgeir. Il cantautore islandese porterà sul palco le canzoni di ‘Time On My Hands‘, suo prossimo LP in uscita il 28 dello stesso mese. Biglietti in prevendita su Ticketone e Ticketmaster, dove costano 26,84 euro.

Cambia ancora una volta la location del concerto di Milano dei Franz Ferdinand, in programma martedì 1 novembre. Non più Forum né Lorenzini District, bensì Alcatraz. Tutti i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi; ancora attive le prevendite (su Vivaticket costano 42,67 euro).

Spostato sempre all’Alcatraz di Milano anche il live dei Black Crowes di giovedì 13 ottobre, che avrebbe dovuto svolgersi al Forum di Assago. Qui le info per i rimborsi totali e parziali; in prevendita rimangono solo i biglietti che su Vivaticket costano 54,86 euro.