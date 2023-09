‘Iechyd Da’ è il nuovo album di Bill Ryder-Jones

Dopo essere uscito dai Coral nel 2008, Bill Ryder-Jones ha condotto una carriera solista molto prolifica. Sei gli LP realizzati sinora, con il settimo che arriverà il 12 gennaio 2024 grazie a Domino: ‘Iechyd Da’ (che in gallese significa “buona salute”) è anche il suo primo in quasi 5 anni, ed è stato registrato nello studio di sua proprietà a West Kirby, nel Merseyside.

La press-release dell’etichetta inglese lo definisce “il suo disco più ambizioso”, ed è lo stesso Bill ha descriverlo come “il mio album maggiormente prodotto”. Continua il musicista inglese: “E’ da molto tempo che non ero così orgoglioso di un mio disco (…) Sono sempre io che vado avanti con me stesso, ma questa volta ho un po’ più di competenze come produttore”.

Primo estratto è il maestoso chamber-pop di ‘This Can’t Go On’, pezzo scritto mentre era “sulla strada di un esaurimento nervoso”, e proprio per questo “era importante per me fare un disco che fosse ottimista”. Proprio la sincerità dei testi delle 13 canzoni in scaletta viene indicata come uno dei punti di forza di un lavoro “a volte gioioso e grandioso, altre straziante, intimo e tenero”.

Altro tema è il suo legame con il Galles, come testimoniato dal titolo in gaelico e dal brano conclusivo, ‘Nos Da’: “Il mio amore per quella regione è sempre presente, metà della mia famiglia proviene da lì, lì ho perso mio fratello, passavo lì le vacanze quando ero un bambino. E’ un posto magico con una lingua meravigliosa”.