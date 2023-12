5 date per Erlend Øye e la sua Comitiva

Da qualche anno, tra i molteplici progetti musicali di Erlend Øye ce n’è anche uno con base a Siracusa, dove si è trasferito dalla fredda Norvegia una dozzina di anni fa. Erlend Øye & La Comitiva, questo il moniker, hanno sinora dato prova di sé soltanto in concerto, ma in primavera uscirà il loro primo album.

Il disco non ha ancora un titolo, ma conterrà ‘Mornings And Afternoons’, singolo acustico quanto quelli dei Kings Of Convenience uscito lo scorso agosto. Del progetto fanno parte anche i musicisti siciliani Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello.

Tutti insieme, ad aprile 2024, saranno in tour in Italia: martedì 16 alla Santeria di Milano, mercoledì 17 all’Hiroshima di Torino, giovedì 18 a Padova (in una location ancora da definire), venerdì 19 al Locomotiv di Bologna e sabato 20 al Monk di Roma.

I biglietti saranno in prevendita da mercoledì prossimo (20/12): su Ticketone quelli per la data di Milano, su Ticketone e Mailticket per Torino (su qest’ultima piattaforma a 28,75 euro più commissioni), su Dice quelli per Bologna (22 euro) e Roma (28 euro).