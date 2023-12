Glen Hansard di nuovo live in Italia

Reduce da un trionfale sold out al Teatro Dal Verme di Milano, Glen Hansard ha già programmato quattro nuovi appuntamenti nel nostro paese per l’estate del 2024.

Il musicista irlandese si esibirà giovedì 27 giugno al Sequoie Music Park di Bologna, sabato 29 al Teatro Petruzzelli di Bari, domenica 30 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e martedì 2 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS).

I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone. Al netto delle commissioni di prevendita, vanno da 23 a 57,50 euro a seconda di location e postazione scelta.

Dopo una prima parte di carriera come frontman dei Frames e una seconda come 50% degli Swell Season, poco più di dieci anni fa Hansard ha dato il via alla sua carriera solista, giunta da poco al quinto LP: si tratta di ‘All That Was East Is West Of Me Now’, uscito lo scorso 20 ottobre.