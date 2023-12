Viji: ‘So Vanilla’

🎵 Bedroom-grunge | 🏷️ Speedy Wundergorund / PIAS | 27 ottobre 2023

Senza entrare troppo nel personale, si può dire che Vanilla Jenner in arte Viji sia stata fortunata. Perlomeno dal punto di vista professionale, potendo usufruire della vasta strumentazione del padre – un liutaio residente a Vienna – sin dalla tenera età. Quando scrisse la sua prima canzone di anni ne aveva appena 9, purtroppo però di queste prime composizioni non vi è traccia, semplicemente perché non aveva idea di come registrarle. Dopo un trasloco della sua famiglia in Brasile, Viji si trasferisce da sola a Brighton per studiare produzione musicale. Diventa quindi abile anche nel dare concreta forma alle sue idee, a cui si interessa prima la Dirty Hit (la label che pubblica anche i 1975), con cui ha fatto uscire i primi EP, e poi la Speedy Wunderground, che diffonde questo suo album d’esordio.

Proprio Dan Carey, il fondatore della stimata etichetta londinese nonché produttore di grido (Fontaines D.C., Kae Tempest e Wet Leg, tra gli altri) ha lavorato con lei a queste dodici tracce, “ognuna scritta con un diverso metodo” ma tutte accomunate dal fatto di risultare allo stesso tempo estremamente catchy sebbene piuttosto ruvide. A cominciare dal singolo ‘Sedative’, probabilmente la canzone più appiccicosa del 2023, che fornisce un’idea molto chiara del contenuto di questo disco.

‘So Vanilla’ sa anche essere più riflessivo (‘Blanket’, ‘1850’, ‘White Lighter’) senza perdere quella consapevolezza che si avverte lungo tutta la sua durata. Vanilla sa come e cosa scrivere, e soprattutto ha un’innata quanto estrema abilità melodica, senza mai risultare eccessivamente scontata o prevedibile. Di certo si possono andare a sentire album più complessi di questo, ma il richiamo dei ‘90 messo in atto da questa millennial è credibile e soprattutto assai gradevole (‘Anything’, ‘Slip Out Quiet’, ‘Say Hi’), così tanto che si fa veramente fatica a scacciare dalla testa i suoi ritornelli.

