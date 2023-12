Blonde Redhead in Italia a giugno

L’ottimo ‘Sit Down For Dinner’, l’album dei Blonde Redhead uscito quest’anno dopo 9 anni di attesa, verrà riportato in Italia anche in tarda primavera, per tre concerti nel nostro paese.

Kazu Makino e i gemelli Pace suoneranno lunedì 3 giugno a Ferrara Sotto Le Stelle, martedì 4 al Milk di Torino, e mercoledì 5 all’Alcatraz di Milano.

I biglietti per il concerto emiliano sono già in prevendita su Dice a 34,50 euro, quelli per la data piemontese su Xceed a 28 euro, e quelli per il live milanese su Ticketone a 30,68 euro.