Blonde Redhead: ‘Sit Down For Dinner’

🎵 Art-pop | 🏷️ Section1 | 🗓️ 29 settembre 2023

In un momento storico in cui le band importanti pubblicano un nuovo album appena riescono a mettere insieme una manciata di canzoni, i Blonde Redhead centellinano la loro produzione facendo trascorrere nove anni esatti dal loro ultimo LP, ‘Barragàn’ del 2014. Un lungo letargo, che ha portato i riccioli dei gemelli Pace ad ingrigire, ma che ha consentito alla band italo-giapponese di stanza a New York di operare scelte ponderate per le undici canzoni in scaletta.

‘In Sit Down For Dinner’ troviamo i Blonde Redhead più eleganti, accoglienti e caldi della loro intera discografia. A partire dal titolo, che allude alla secolare tradizione dell’invito a cena di amici e parenti, ma sopratutto nella sostanza di brani mai così melodici e avvolgenti. Anche l’interazione dei vocals maschili e femminili è più frequente del solito, sino alla condivisione di un vero e proprio duetto (‘If‘). Nel decimo album del trio c’è una nuova e inedita riformulazione del loro stile musicale, che rimane comunque estremamente riconoscibile: atmosfere psichedeliche si fanno a tratti oniriche e ad altri tratti cantautorali, apparendo come un ideale anello di congiunzione tra il Lou Reed post Velvet Underground, gli Stereolab e Lucio Battisti.

Andando al succo del discorso e mantenendo la metafora culinaria, ‘Sit Down For Dinner’ serve dei piatti stellati da guida Michelin: ‘Snowman’, ‘Not For Me’, ‘Melody Experiment’, ‘Rest Of Her Life’, ‘Sit Down For Dinner Pt.2’, ‘I Thought You Should Know‘ sono pezzi eccezionali anche all’interno di una discografia di primissimo livello. Davvero un bellissimo comeback quello dei Blonde Redhead, non soltanto gradito dopo una così prolungata attesa, ma anche enormemente apprezzato per quanto effettivamente contiene.

😀