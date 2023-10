Secondo EP dell’anno per i Palace

Abbiamo imparato ad apprezzare i Palace grazie ai loro ultimi due album, ‘Life After’ del 2019 e ‘Shoals’ del 2022. Il 2023 li ha già portati a pubblicare un EP, ‘Part I – When Everything Was Lost’, e presto ne arriverà un altro.

‘Part II – Nightmares & Ice Cream’ uscirà il 5 dicembre per Fiction. Prodotto da Adam Jaffrey (già in studio con Oh Wonder, Lucy Rose e Lloyd Carner), è così descritto dal frontman Leo Wyndham (che sembra anche preludere a un ulteriore seguito): “È la seconda parte del viaggio, molto significativa. È un capitolo nebuloso di intensa riflessione sugli eventi passati, ma anche una sorta di purgatorio in cui inciampiamo in avanti, storditi, cercando di trovare una sorta di presa sulla realtà.”

Il disco è anticipato dal singolo ‘Rabid Dog’, un classico art-rock colto e riflessivo della band londinese, che era anche il mood delle quattro canzoni pubblicate a luglio. “‘Rabid Dog’ è rendersi conto che il nostro bimbo interiore è sempre presente e fa parte di noi. In effetti, siamo ancora quella persona, siamo solo più grandi ma quel bambino vulnerabile è ancora molto presente”, aggiunge Wyndham.