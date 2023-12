Anche Paolo Nutini e Black Country New Road a La Prima Estate

La Prima Estate, il festival toscano che si sviluppa su due diversi weekend (14-16 e 21-23/6), ha annunciato due ulteriori presenze, che animeranno la giornata di sabato 22 giugno.

Saliranno sul palco del Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU) prima i Black Country New Road e poi Paolo Nutini. A concludere la line-up di giornata ci saranno altri due artisti ancora da rivelare.

Due le fasce di prezzo dei biglietti, già in prevendita sul circuito Ticketone: 79,77 euro per il posto in piedi; 104,31 euro il settore Garden, una sorta di pit.

Oltre ai due nomi appena citati, nel cartellone della manifestazione ci sono anche quelli di Fontaines DC, Kasabian, Jane’s Addiction, Dinosaur Jr e Shame.