I Tool a Firenze Rocks

Sono i Tool i primi headliner dell’edizione 2024 di Firenze Rocks. Si esibiranno sabato 15 giugno nella consueta location della Visarno Arena.

I biglietti saranno in prevendita da domani sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo il prezzo per il “posto unico” è di 79,24 euro; quello per il “Pit 1” di 91,43 euro. Ci sono poi altre opzioni più costose, da quelle che consentono di ridurre le code o di entrare prima, sino ai quasi 1000 euro per il “rockstar pack”.

I Tool stanno attualmente lavorando a quello che sarà il loro sesto LP in carriera. In una recente intervista, il bassista Justin Chancellor ha parlato di “molte idee in cottura” (traduzione letterale, ndr) e di un tentativo di ingresso in studio programmato per il nuovo anno.