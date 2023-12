L’album congiunto di Liam Gallagher e John Squire si farà

Due leggende musicali di Manchester, l’ex frontman degli Oasis Liam Gallagher e l’ex chitarrista degli Stone Roses John Squire, hanno annunciato oggi in una nota che nel 2024 uscirà il loro primo album come duo.

Nel comunicato si cita anche il primo singolo estratto, ‘Just Another Rainbow’, che sarà udibile a tutti dal 5 gennaio prossimo. La data di pubblicazione dell’LP non è invece ancora stata ufficializzata.

Da diverse settimana sia Liam che John hanno parlato della musica registrata insieme. Gallagher ha addirittura definito il disco in uscita come “il migliore dopo ‘Revolver” [quello dei Beatles, ndr], definendo inoltre Squire “non solo un grandissimo chitarrista, ma anche un top songwriter”.

NME riporta che l’album è stato prodotto da Greg Kurstin, già al lavoro con Liam in passato. Kurstin ha anche suonato il basso in tutte le tracce in scaletta, con Joey Waronker (già con Beck, REM e Atoms For Peace) alla batteria.