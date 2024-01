Altre due date italiane per i Queens Of The Stone Age

Che i Queens Of The Stone Age (insieme ai Royal Blood) suoneranno all’I-Days di Milano sabato 6 luglio lo si sa da qualche settimana. Quello che non si sapeva (fino a ieri) è che la band stoner-rock di Seattle avrebbe programmato altri due concerti nel nostro paese.

Josh Homme e soci suoneranno infatti giovedì 4 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, e venerdì 5 nella preview dell’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI).

I biglietti sono in prevendita da oggi sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo, la data nella capitale ha un costo che va da 48,53 a 78,86 euro a seconda della postazione scelta. Per il festival milanese, invece, due le opzioni di prezzo su Ticketmaster: 79,30 euro la zona del pit, 54,90 euro il resto del prato. Per quanto riguarda l’appuntamento vicentino, non è stato ancora comunicato il costo d’ingresso.