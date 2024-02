Beth Gibbons debutta da solista con un LP che esce a maggio

Che i Portishead non fossero propriamente una band prolifica lo si sa da tempo, tanto che il loro ultimo LP, ‘Third’, risale al 2008, e il loro ultimo tour al 2015. Ed è praticamente da allora (fatta eccezione per un disco con l’orchestra sinfonica della radio polacca) che la vocalist della band, Beth Gibbons, non pubblica musica. Lo farà il 17 maggio, con il primo album accreditato unicamente alle sue generalità che diventa dunque un evento unico nel suo genere.

‘Lives Outgrown’ uscirà per Domino; conterrà 10 brani scritti in un lungo lasso di tempo, che abbraccia più o meno gli ultimi 10 anni. È stato un periodo non felice per la musicista inglese, come lei stessa sottolinea in una nota rilasciata insieme all’annuncio del disco: “Mi sono resa conto di come sia vivere senza una speranza. E questa è una tristezza che non avevo mai provato. Prima avevo la possibilità di cambiare il mio futuro, ma quando ti ritrovi a lottare contro il tuo corpo, non puoi fargli fare qualcosa che non vuole fare.”

“La gente intorno a me ha iniziato a morire. Quando si è giovani, non si sa come andrà a finire. Si pensa: supereremo tutto, andrà meglio. Non si sa ancora che alcuni finali saranno difficili da digerire”, aggiunge Beth, che ha anticipato la sua nuova opera con un pezzo all’altezza della sua fama, tra folk e musica da camera, che si intitola ‘Floating On A Moment’.