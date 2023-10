C’è ‘tristezza’ nel nuovo album di Gruff Rhys

25 album in una carriera iniziata 35 anni fa: se ‘Sadness Set Me Free’ non sono le nozze d’argento di Gruff Rhys con la musica poco ci manca, vista la lunga militanza e questa ulteriore pubblicazione, stavolta un vero e proprio album di inediti registrato in studio.

Il musicista gallese, a marzo 2022, si era recato a Parigi subito dopo l’ultima data di un suo tour, per incidere in tre giorni gran parte del disco, poi perfezionato con l’aggiunta di Katie Stables aka This Is The Kit e vere e proprie parti orchestrali registrate tra Marsiglia e Cardiff.

Le dieci canzoni in scaletta dovrebbero essere tutt’altro che tristi, almeno a giudicare dal primo singolo, ‘Celestial Candyfloss’, arioso e andante come le migliori composizioni dell’ex Super Furry Animals. Tutte insieme saranno pubblicate il 26 gennaio da Rough Trade.