‘Little Rope’ è il nuovo LP delle Sleater-Kinney

E’ una circostanza estremamente tragica ad aver portato alla realizzazione dell’undicesimo album della carriera delle Sleater-Kinney, ‘Little Rope’, in uscita per Loma Vista il prossimo 19 gennaio.

A novembre 2022, la madre e il patrigno della di Carrie Brownstein sono rimasti vittime di un incidente stradale mentre erano in vacanza in Italia. Per questo il disco prova a descrivere “come attraversiamo il dolore, con chi lo attraversiamo, e come ci trasforma”. Ricorda la chitarrista: “Non credo di aver suonato la chitarra così tanto dall’adolescenza o dai primi vent’anni. Muovevo letteralmente le dita sulle corde per ore e ore per ricordare a me stessa che ero ancora capace di abilità motorie di base, di movimento, di esistere“.

“Ogni aspetto di ogni canzone, che fosse un assolo di chitarra, il modo di cantare o l’approccio sonoro, sono stati trascinati in scenari emotivi gravemente mutati”, continua la nota della band, che rivela anche che il duo di Olympia è stato coadiuvato in fase di produzione da John Congleton: “In realtà volevamo lavorare con John da molto tempo, ma è stato solo con questo disco che le stelle si sono allineate e l’abbiamo potuto fare“, racconta l’altra chitarrista e cantante Corin Tucker.

Le dieci tracce in scaletta sono state registrate ai Flora Recording & Playback di Portland. Primo estratto è un brano molto intenso intitolato ‘Hell’.