Due date in Italia per Ty Segall

Non abbiamo memoria, quantomeno in tempi recenti, di concerti italiani di Ty Segall. Dunque, è quantomeno una rarità che il garage-rocker americano passi dall’Italia con due appuntamenti in calendario.

Per di più se gli show saranno “solo acoustic”, come recita la locandina. Che dice anche che Segall si esibirà mercoledì 28 agosto al Chiostro di San Francesco a Cesena, all’interno della rassegna Acieloaperto, e giovedì 29 al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante (GE) per il Mojotic Festival.

I biglietti saranno in prevendita da venerdì (23/2) sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Costeranno, per ciascuna delle due date, 20 euro più diritti e commissioni di prevendita.