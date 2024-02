A fine maggio il nuovo album di Young Jesus

Il primo dettaglio non secondario è il ritratto in copertina di John Rossiter, che attesta come gli Young Jesus siano ormai una band da intestare soltanto a lui stesso. Il secondo è che c’è un nuovo album del progetto di base a Los Angeles, che si intitola ‘The Fool’ e che uscirà il 24 maggio prossimo per Saddle Creek.

Un disco che, sottolinea la nota stampa, “avrebbe potuto non esserci mai stato”, giacché Rossiter aveva deciso di abbandonare la musica e dedicarsi alla permacultura. Ma, tra la cura di un cedro e l’impiantamento di alberi da frutta, ha ricevuto una mail dal produttore Shahzad Ismaily, che voleva lavorare con lui.

Shahzad ha convinto John a riprendere a suonare e a comporre. In maniera assolutamente analogica, giacché l’eccessivo utilizzo di computer per realizzare il precedente ‘Shepherd Head’ (2022) era stata una delle ragioni del cambio di vita. Si è circondato di collaboratori musicisti e ha scritto in brevissimo tempo un sacco di nuove canzoni, tra cui il nuovo singolo ‘Brenda & Diane’, parte della scaletta di 11 tracce così come il già edito ‘The Weasel’.

Oltre a queste, altre non finite nel disco verranno condivise insieme a ogni estratto. Ad esempio, con ‘Brenda & Diane’ è stato pubblicato un altro brano denominato ‘Hollywood Ending’.