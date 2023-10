El Perro Del Mar torna con un nuovo album

Sono già 20 gli anni che vedono attivo il progetto El Perro Del Mar, di cui è titolare la cantautrice svedese Sarah Assbring. È però da più di sette che non pubblica un LP, ma l’attesa sta per terminare.

Il 16 febbraio per City Slang uscirà infatti ‘Big Anonymous’, sesto album in carriera per Sarah, definito dalla press-release “gotico, crepuscolare, umorale e magnifico”. Conterrà 10 canzoni che trattano di “dialoghi con i morti, riflessioni sulla propria mortalità e sull’oscurità interiore che ha ereditato”.

Primo estratto è un brano denominato ‘In Silence’, che conferma quanto sopra descritto. Ad esso è associato un video ideato dalla stessa musicista insieme a Nicole Walker, e diretto da Joseph Kadow.