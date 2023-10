Ben Ottewell, 4 live per i 25 anni di ‘Bring It On’

Sembra ormai una vera e propria tradizione il tour invernale di Ben Ottewell. Quest’anno, peraltro, con l’intento specifico di celebrare il 25 anni di ‘Bring It On’, l’album d’esordio (e più celebrato) dei suoi Gomez.

Il musicista di Liverpool verrà a suonarlo per intero martedì 5 dicembre a Germi a Milano, mercoledì 6 a Ca’ Berti di Levizzano Rangone (MO), giovedì 7 alle Industrie Fluviali di Roma e venerdì 8 alla Bottega Roots di Colle Val d’Elsa (SI). Non disponiamo, per il momento, di indicazioni circa le prevendite dei biglietti.

Uscito il 13 aprile 1998, ‘Bring It On’ all’epoca riuscì ad arrivare ‘solamente’ all’11° posto della UK Album Chart, ma al 2020 aveva venduto, nel solo Regno Unito, più di 500.000 copie.