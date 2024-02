Gli Slowdive tornano in Italia in estate

Dopo il successo dei recenti sold out di Milano e Bologna, gli Slowdive hanno programmato altri due concerti nel nostro paese. La stimata band inglese tornerà a suonare in Italia in estate.

Rachel Goswell, Neil Halstead e soci si esibiranno lunedì 1° luglio nella splendida cornice di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), all’interno della rassegna Acieloaperto, e martedì 2 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest.

I biglietti saranno in prevendita dalle 10 di domani mattina (15/2) sul circuito Ticketone. Non sono ancora stati comunicati i prezzi.