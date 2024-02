Goat Girl, il terzo album esce a giugno

Si intitola ‘Below The Waste’ il nuovo album delle Goat Girl, il terzo della loro carriera. Uscirà il 7 giugno prossimo per Rough Trade Records.

Il disco è stato registrato principalmente in Irlanda con il produttore John ‘Spud’ Murphy (già al lavoro con Lankum e Black Midi), ma anche in un paio di studi di Londra, quello privato della stessa band e il ‘13’ di proprietà di Damon Albarn.

In scaletta figurano ben 16 tracce, così descritte sulla pagina Bandcamp del trio: “L’album porta il suono distintivo della band a nuovi estremi, in quanto si addentra senza paura in un noise-rock espansivo, in un folk delicato e in un pop guidato dai synth”.

Dunque qualcosa di ancora diverso da quanto fatto sinora dalla band di South London, a partire dal primo singolo ‘Ride Around’, come spiega la frontwoman Lottie Pendlebury: “Al tempo stavo ascoltando molta musica di Phillip Glass e Deerhoof che gioca con la relazione tra tensione e risoluzione e che ha sicuramente influenzato questo pezzo. Desideravo onestà e autenticità nelle relazioni che avevo con le persone, probabilmente in parte perché all’epoca, come tutti, eravamo isolati l’uno dall’altro. Ma sentivo anche qualcosa di più profondo, come se quelle conversazioni che sognavo strappassero via le etichette a cui ci aggrappavamo disperatamente per andare sotto alla superficie, dove le parti più interessanti di noi stessi tendono ad essere soppresse.”