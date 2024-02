Ad aprile il nuovo album dei Pearl Jam

I Pearl Jam sono pronti per pubblicare il dodicesimo album della loro carriera. ‘Dark Matter’, questo il titolo del disco, arriverà il 19 aprile per Monkeywrench/Republic, con un’edizione speciale disponibile dal giorno seguente per il Record Store Day.

Il disco è stato registrato in presa diretta ai Shangri-La Studios di Malibu (Hawaii), quelli di proprietà di Rick Rubin. A produrre le undici tracce che compongono la scaletta è stato però Andrew Watt, già al lavoro con per il suo materiale solista, e recentemente al desk con altri due monumenti del rock quali Iggy Pop e Ozzy Osbourne.

“Dark Matter incanala lo spirito condiviso di un gruppo di fratelli e confidenti creativi da una vita, riuniti in una stanza a suonare come se la loro stessa vita dipendesse da questo”, si legge nella breve nota che presenta il disco sul sito ufficiale della band di Seattle. Primo estratto è la title-track ‘Dark Matter’.