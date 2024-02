I primi nomi per l’edizione 2024 del C2C di Torino

Sono stati annunciati ieri i primi tredici artisti che faranno parte del cast dell’edizione 2024 del festival che ormai si chiama C2C. Anche quest’anno location principale sarà il Lingotto di Torino, ma ne verranno coinvolte altre, tra cui le altrettanto celebri OGR. Concerti e DJ set avranno luogo tra giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre.

Al contrario degli scorsi anni e almeno per questa prima manciata di nomi, non ce ne sono riconducibili direttamente al concetto di indie-rock tanto caro a questo blog, ma potrebbe essere interessante, anche da questo punto di vista, assistere agli show di Arca, Darkside, Mandy Indiana e Romy.

I biglietti saranno acquistabili a partire da domani su Dice. Il “Golden Pass”, che assicura l’accesso agli eventi di venerdì 1 e sabato 2 novembre (giornate nelle quali si esibiranno tutti gli artisti attualmente in cartellone) costa al momento 77 euro. Il “Very Important Passport”, che permette di partecipare agli show di tutti e quattro le giornate della manifestazione più ottenere alcuni benefit, costa invece 147,50 euro. Una via di mezzo è il “Passport”, per i quattro giorni ma senza benefit, a 107 euro.