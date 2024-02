Il nuovo di Iron & Wine esce a fine aprile

Bloccato artisticamente dalla pandemia (“Mentre tanti artisti, fortunatamente, hanno trovato ispirazione nel caos, io mi sono sentito l’opposto e con il costante rumore di fondo dell’incertezza e della paura sono appassito”), Sam Beam alias Iron & Wine ha passato due anni senza fare musica, che hanno portato a sette quelli passati dal suo ultimo LP di inediti registrati in studio: ‘Light Verse’ però arriverà, il 26 aprile prossimo via Sub Pop.

C’è voluto il lento ritorno alla normalità, prima in studio a registrare con amici (la cantautrice Lori McKenna) e quindi con qualche concerto acustico in piccoli club, per fargli ritrovare la voglia di scrivere. Il risultato sono 10 canzoni che la nota stampa definisce “amorevolmente confezionate e calde come una stretta di mano”.

Tutte sono suonate da una band di musicisti con base a Los Angeles: “Tyler Chester suona tutte le tastiere, Sebastian Steinberg suona il basso, David Garza la chitarra e lo slide, Griffin Goldsmith, Beth Goodfellow e Kyle Crane suonano la batteria qua e là, e Paul Cartwright suona violini e mandolini di varie dimensioni e ha scritto alcuni meravigliosi arrangiamenti per l’orchestra”. Costoro si sono ritrovati al Waystation, lo studio di proprietà del produttore Dave Wax, che si trova nella zona del Laurel Canyon non lontana da LA.

Un dei brani, ‘All In Good Time’, ospita la voce di Fiona Apple, ma il primo singolo ad essere diffuso si intitola ‘You Never Know’.