Interpol, data unica sul lago di Garda

Appena arrivata l’estate, gli Interpol torneranno in Italia per quella che sarà la loro unica data nel nostro paese, (almeno per il momento).

Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino si esibiranno all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) martedì 25 giugno, all’interno della rassegna Tener-A-Mente.

I biglietti saranno in prevendita dalle 12 di dopodomani (17/2) sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Al netto di diritti e commissioni di prevendita e a seconda della postazione, i prezzi varieranno tra 34 e 60 euro.