King Hannah, il sophomore esce a maggio

Sembra un lancio in grande stile quello del secondo album dei King Hannah, ‘Big Swimmer’, in uscita il 31 maggio prossimo per City Slang. Anche i credits lo confermano: a produrlo è stato Ali Chant (PJ Harvey, Aldous Harding, Perfume Genius), mentre i cori del primo singolo (la title-track) sono cantati nientemeno che da Sharon Van Etten.

Nelle note stampa che lo introducono, si dice che il disco abbia “trovato ispirazione a tutto campo dal periodo trascorso dalla band in giro per gli Stati Uniti negli ultimi anni, con tour di supporto a Kurt Vile e Thurston Moore”, e che “vede i King Hannah dall’altra parte del loro primo atto, con una nuova comprensione del loro suono, dei loro punti di forza e della loro visione per il futuro della musica della band”.

In merito a ‘Big Swimmer’ in quanto canzone, afferma la frontwoman Hannah Merrick: “Ricordo che, seduta alla mia scrivania, mentre la canzone veniva fuori e la metafora del grande nuotatore mi è sembrata subito azzeccata: non arrendersi mai di fronte a ciò verso cui si sta nuotando con forza. Ma mi piace anche il fatto che interroghi l’ascoltatore: ogni volta che ti trovi di fronte a qualcosa di impegnativo, continui a nuotare o salti fuori e afferri il nostro asciugamano? Non c’è una risposta giusta, ma mi sembra una domanda che dà forza e che è necessaria per il disco.”